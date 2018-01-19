Anadolu Efes 84 - 89 Fenerbahçe Doğuş

THY Avrupa Ligi'nin 19'uncu haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk 2 dakika 16 saniyeyi 10-0'la geçti ve Zeljko Obradovic bu serinin ardından mola aldı. Obradovic'in molasının ardından vites yükselten Fenerbahçe Doğuş, 24-14'lük seriyle skoru eşitledi ve ilk periyot 24-24'lük skorla tamamlandı. 2'nci periyotta rakibine yalnızca 11 sayı imkanı veren deplasman ekibi, rakip potaya 22 sayı göndererek devreye 11 sayı farkla önde girdi: 35-46.



3'üncü periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, Fenerbahçe Doğuş'un 11 sayılık üstünlüğü devam etti ve maçın final bölümüne 68-57'lik Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile girildi. Maçın son çeyreğine Toney Douglas'ın olağanüstü performansı damga vururken, Amerikalı skorerin bu periyotta ürettiği 19 sayı Anadolu Efes için yeterli olmadı ve Fenerbahçe Doğuş parkeden 89-84 galip ayrılarak Türk derbisinde kazanan taraf oldu.



Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş galibiyet sayısını 13'e yükselterek zirve yarışını sürdürürken, Anadolu Efes 14'üncü mağlubiyetini aldı ve Avrupa Ligi'nde puan durumunun son sırasına demir attı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia Gonzalez, Carmelo Paternico, Anne Panther

ANADOLU EFES: McCollum 18, Brown 2, Birkan, Motum 6, Stimac 6, Douglas 29, Dragic 9, Dunston 8, Simon 6

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 3, Melli 14, Melih 16, Wanamaker 18, Sloukas 4, Guduric 12, Vesely 12, Sinan 3, Muhammed 3, Ahmet 4, Datome

1'İNCİ PERİYOT: 24-24

İLK YARI: 35-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-68

5 FAUL ALAN: 30.50 Zoran Dragic (Anadolu Efes) - 39.14 Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş)