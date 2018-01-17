CSK Moskova 110 - 79 Anadolu Efes
17 Ocak 2018 | 22:33
THY Avrupa Ligi 18'inci hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 110-79 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte İstanbul ekibi 13'üncü mağlubiyetini alırken, CSKA Moskova 14'üncü galibiyetine uzandı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 31 sayı farkla 110-79 yenildi.
Anadolu Efes ligdeki 13. mağlubiyetini yaşarken lider CSKA Moskova 14. galibiyetini aldı.
Salon: Alexander Gomelsky
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Benjamin Jimenez (İspanya), Saulius Racys (İsveç)
CSKA Moskova: De Colo 15, Clyburn 13, Kurbanov 6, Antonov 9, Hines 2, Rodriguez 16, Vorontsevich 9, Fridzon 9, Higgins 21, Kulagin 3, Hunter 3, Khryapa 4
Anadolu Efes: McCollum 9, Simon 9, Motum 19, Brown 5, Dunston 7, Birkan Batuk 3, Onuralp Bitim 2, Stimac 10, Muhaymin Mustafa, Douglas 4, Dragic 11, Berk Demir
1. Periyot: 35-21
Devre: 58-46
3. Periyot: 81-61
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