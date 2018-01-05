Fenerbahçe Doğuş 79 - 74 Baskonia

THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, kendi sahasında İspanya ekibi Baskonia'yı 79-74 mağlup etti.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 22-18 önde geçti. 2'nci periyotta savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Doğuş, 18-16'lık çeyrek skoru yakalarken, Baskonia devreye 2 sayı farkla önde girdi: 36-38.



3'üncü periyotta rakip potaya 27 sayı gönderen sarı-lacivertliler, kendi potasında ise 21 sayı görürken, final bölümüne 63-59'luk ev sahibi ekip üstünlüğü ile girildi. Son periyotta da rakibine skor üstünlüğünü vermeyen Fenerbahçe Doğuş, parkeden 79-74 galip ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip Avrupa Ligi'ndeki 10'uncu galibiyetini tadarken, Baskonia 9'uncu mağlubiyetini aldı.



SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sasa Pukl, Sreten Radovic, Jakub Zamojski

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 12, Melli 9, Melih, Wanamaker 16, Sloukas 4, Nunnally 5, Guduric 18, Vesely 9, Sinan 3, Dixon 3, Ahmet, Datome

BASKONIA: Vildoza 3, Timma 10, Voigtmann 11, Huertas 2, Beaubois 4, Janning 10, Diop, Granger 7, Poirier 6, Jones 4, Shengelia 15, Garino 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-22

İLK YARI: 36-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-59

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