James Nunnally kafasının üstüne düştü

Fenerbahçe Doğuş forması giyen James Nunnally, Baskonia ile oynanan THY Euroleague maçında smaç bastıktan sonra yere çok kötü düştü! Başarılı basketbolcu, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.



Baskonia maçının üçüncü periyodun bitimine 1.36 kala smaç basan 27 yaşındaki oyuncu, ellerin potadan kayması sonucu kafasının üzerine düştü.



Belli bir süre yerde hareketsiz yatan Nunnaally'ye sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu.



Yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle salonu terk eden James Nunnally, alkışlar eşliğinde hastaneye götürüldü.



İlk gelen bilgilere göre, bilinci açık olan Nunnally'nin konuşmasında ve kafasını oynatmasında bir sıkıntı bulunmuyor.

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