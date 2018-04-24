Fenerbahçe Scottie Wilbekin'i transfer ediyor

THY Euroleague Çeyrek Finali’nde bugün seride 2-0 önde olduğu Baskonia ile İspanya deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz F.Bahçe Doğuş bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bugün kazanması halinde adını üst üste 4. kez Avrupa Ligi Final-Four’una yazdıracak olan son şampiyon sarı-lacivertlilerde yeni sezon planlamasında ilk hedefin Scottie Wilbekin olduğu öğrenildi.

Darüşşafaka ile EuroCup’ta bu sezon şampiyonluk yaşayan ve takımının gelecek sezon THY EuroLeague’de yer almasında büyük rol oynayan 25 yaşındaki ABD’li yıldız ayrıca bu organizasyonda da gösterdiği müthiş performansla MVP seçilmeyi başardı. Bir yandan da Türk yapılarak Ay-yıldızlı formayı giymesi için Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yoğun uğraş verdiği Wilbekin’in Daçka ile gelecek sezon da kontratı bulunuyor. Kanarya’nın ABD’li oyun kurucu için ciddi bir bonservis bedeli ödemeyi de göze aldığı bildirildi.

DIXON YOLCU

BU transferin tamamlanmasıyla F.Bahçe’de yolların ayrılacağı isim de belli oldu. Sarı-lacivertliler ABD’li devşirme oyuncusu Boby Dixon’la yollar ayıracak ve Kanarya’nın büyük ihtimalle yeni sezondaki devşirme oyuncu kontenjanı Scottie Wilbekin’in olacak. (VATAN)