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Basketbolda yabancı kuralı değişiyor!

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 23.04.2018 08:58 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yabancı kuralının değişmesi gündemde... 6+2 (6 yabancı kadroda, 2 yabancı tribünde) kuralı yerini 4+2 (4 yabancı sahada, 2 yabancı benchde) kuralına bırakabilir

Basketbolda yabancı kuralı değişiyor!

Gelecek sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yabancı kuralının değişmesi gündemde... Lig de ve Avrupa'da oynanan maçlarda Türk oyuncuların az süre almasından rahatsız olan Hidayet Türkoğlu ve TBF yetkilileri ve siyasilerinde bu yöndeki isteği nedeniyle 6+2 (6 yabancı kadroda 2 yabancı tribünde) yabancı kuralında gelecek sezon değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

YENİ KURALIN 4+2 OLMASI BEKLENİYOR
2018 - 2019 sezonundan itibaren yeni kuralın 4+2 (4 yabancı sahada 2 yabancı benchde) olması bekleniyor. Kulüpler artık tribün için yabancı alamayacaklar. Lig maçlarında ise sahada en az 1 yerli oyuncu bulunmak zorunda olacak. Bu kuralla ilgili olarak kısa bir süre içinde kulüplerden görüş alınması bekleniyor. Kulüplerden gelecek isteğe göre değişiklikler de olabilir.

KULÜPLER KURALIN DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYOR
Kulüpler mevcut kuralın yani 6+2'nin değişmesini istemiyorlar. Yabancı sınırlamasının yerli oyuncuların fiyatının yükselteceğini düşünen bazı kulüpler bu konuda TBF'e olumsuz görüş bildirmeye hazırlanıyor. Ayrıca yabancı sınırlaması nedeniyle özellikle düşük bütçeli takımların, büyük bütçeli takımlarla rekabet etmekte zorlanacakları yönünde çekinceleri olduğu gelen bilgiler arasında.

Diğer bir problem ise Avrupa Kupaları'nda mücadelede kulüplerin, yabancı kuralının değişip sınırlamanın gelmesiyle beraber, başarılı olma konusunda sıkıntı yaşamaları. Özellikle Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in bu noktada itiraz edebileceği söylenebilir. (Ajansspor)

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Türkiye Basketbol Ligi hidayet turkoglu yabancı kuralı türkiye basketbol federasyonu

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