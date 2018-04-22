Galatasaray Odeabank 77 - 73 Beşiktaş Sompo Japan

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Hardy ve Renfroe'nun basketleriyle 3. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 10-2. Yaptığı sert savunmayla skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, Mehmet Yağmur'un son saniyede üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle ilk çeyreği 10 sayı farkla (19-9) önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine her iki takım da hücumda tutuk başladı. Juskevicius'un 13. dakikadaki isabetiyle bu periyottaki ilk skorunu üreten sarı-kırmızılılar, Emir Preldzic ve Mehmet Yağmur'un üç sayılık atışlarıyla 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 27-11. Hendrix'in boyalı alandan basketleriyle çeyreğin son dakikasında farkı 20 sayıya (37-17) taşıyan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 37-22 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısı, karşılıklı basketlerle başladı. Adams'ın üst üste bulduğu isabetlerle oyunun kontrolünü ele geçiren Beşiktaş Sompo Japan, aynı oyuncunun 28. dakikadaki dış atışıyla farkı tek hanelere indirdi: 48-39. Siyah-beyazlılar, yakaladığı 6-0'lık seriyle farkı 3 sayıya (48-45) düşürse de Galatasaray Odeabank, final periyoduna 52-45 önde girdi.