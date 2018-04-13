Yeşilgiresun Belediyespor 70 - 93 Fenerbahçe Doğuş

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takımda karşılıklı basketler buldu. İlk 3 dakika Giresun temsilcisinin 6-4 üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Doğuş, 6-0'lık seriyle 6. dakika içinde 10-6 öne geçti. Sarı-lacivertliler, periyot sonuna kadar üstünlüğünü sürdürdü ve ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci periyota da Fenerbahçe Doğuş etkili başladı. Sarı-lacivertliler, 12. dakikada Nunnally’in faul atışlarından bulduğu 2 sayı ile farkı 15 sayıya çıkardı: 14-29. İyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Giresun temsilcisinin farkı azaltmasına izin vermedi ve soyunma odasına da 17 sayı farkla 48-31 önde gitti.

Üçüncü periyotta 26. dakika içinde Yeşilgiresun Belediyespor, Buford'un basketiyle farkı 10'a indirdi: 47-57. Periyodun son dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken, ev sahibi ekip son saniyede Enes Berkay Taşkıran'ın basketiyle farkı 9 sayıya düşürdü ve Fenerbahçe Doğuş son periyoda da 66-57 önde girdi.

Final periyoduna Yeşilgiresun Belediyespor hızlı başladı ve 31. dakikada Buford'un basketiyle farkı 7 sayıya kadar indirdi: 59-66. Bu dakikada sonra oyunda yeniden üstünlüğü ele geçiren ve farkı açan Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 23 sayı farkla 93-70 galip ayrıldı.