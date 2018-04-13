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Yeşilgiresun Belediyespor 70 - 93 Fenerbahçe Doğuş

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 13.04.2018 21:33 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'u 93-70 mağlup etti. Yeşilgiresun Belediyespor ligde 17'inci mağlubiyetini alırken, Fenerbahçe Doğuş ise 22'inci galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü.

Yeşilgiresun Belediyespor 70 - 93 Fenerbahçe Doğuş

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takımda karşılıklı basketler buldu. İlk 3 dakika Giresun temsilcisinin 6-4 üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe Doğuş, 6-0'lık seriyle 6. dakika içinde 10-6 öne geçti. Sarı-lacivertliler, periyot sonuna kadar üstünlüğünü sürdürdü ve ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci periyota da Fenerbahçe Doğuş etkili başladı. Sarı-lacivertliler, 12. dakikada Nunnally’in faul atışlarından bulduğu 2 sayı ile farkı 15 sayıya çıkardı: 14-29. İyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Giresun temsilcisinin farkı azaltmasına izin vermedi ve soyunma odasına da 17 sayı farkla 48-31 önde gitti.

Üçüncü periyotta 26. dakika içinde Yeşilgiresun Belediyespor, Buford'un basketiyle farkı 10'a indirdi: 47-57. Periyodun son dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken, ev sahibi ekip son saniyede Enes Berkay Taşkıran'ın basketiyle farkı 9 sayıya düşürdü ve Fenerbahçe Doğuş son periyoda da 66-57 önde girdi.

Final periyoduna Yeşilgiresun Belediyespor hızlı başladı ve 31. dakikada Buford'un basketiyle farkı 7 sayıya kadar indirdi: 59-66. Bu dakikada sonra oyunda yeniden üstünlüğü ele geçiren ve farkı açan Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 23 sayı farkla 93-70 galip ayrıldı.

Maçın en skorer isimleri 16'şar sayı kaydeden Yeşilgiresun Belediyesporlu Boynton ile Fenerbahçe Doğuş'un oyuncusu Wanamaker oldu.

Salon: Giresun 19 Eylül
Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu
Yeşilgiresun Belediyespor: James 4, Boynton 16, Buford 11, Enes Berkay Taşkıran 10, Dusan Cantekin 12, Dragicevic 13, Williams 4, Erkan Yılmaz, Leon Harun Apaydın
Fenerbahçe Doğuş: Thompson, Melli 8, Melih Mahmutoğlu 9, Wanamaker 16, Sloukas 11, Egehan Arna 8, Nunnally 13, Vesely 12, Sinan Güler 10, Ali Muhammed 4, Ahmet Düverioğlu 2
1. Periyot: 12-22
Devre: 31-48
3. Periyot: 57-66

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Yeşilgiresun Belediyespor Fenerbahçe Doğuş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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