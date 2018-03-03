Potada FB - GS derbisi: Fenerbahçe Doğuş - Galatasaray Odeabank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Potada Fenerbahçe-Galatasaray derbisi basketbolseverler tarafından heyecanla merakla bekleniyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank'ı Ülker Spor Salonu'nunda konuk edecek. Büyük maç öncesinde Fenerbahçe Doğuş 33 puanla 1. sırada yer alırken Galatasaray Odeabank ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor. FB-GS derbisi öncesi takımların son durumları haberimizde. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Doğuş - Galatasaray Odeabank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE DOĞUŞ - GALATASARAY ODEABANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank’ı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında konuk ediyor. 4 Mart Pazar günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Erşan Kartal, Ozan Çakar, Mehmet Şahin hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Doğuş’ta Son Durum

PTT Türkiye Kupası ve FIBA Elemeleri nedeniyle bir süredir ara verilen ligimizde son maçına 11 Şubat tarihinde Gaziantep’te çıkan Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol’u 90-95 yenerek 15. galibiyetini almıştı. Sarı lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. haftasına, aynı galibiyet sayısına sahip Tofaş’ın averajla önünde yer alarak lider durumda giriyor.

Fenerbahçe Doğuş, son resmi maçına EuroLeague kulvarında çıktı. 2 Mart Cuma günü TSİ 23:00’te Real Madrid’e konuk olan Fenerbahçe, bu zorlu ve kritik karşılaşmayı 83-86 kazanmayı bildi. Fenerbahçe’de Kostas Sloukas 20 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile yıldızlaştı. James Nunnally 16 sayı bulurken, üç sayı çizgisinin gerisinden 4/4 ile hücum etti. Luigi Datome de 17 sayı üretti. Takımımız, bu sonuçla 24. Hafta karşılaşmaları sonunda 17. galibiyetini elde ederek Play-off’a saha avantajıyla girebilme konusunda önemli bir adım attı.

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi puan durumunda ilk sırada yer almanın yanı sıra birçok istatistik alanında da ligin en iyi takımı olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe Doğuş, maç başına 87.0 sayı, 21.8 asist, 108.4 verimlilik, %63.59 iki sayı ve %42.07 üç sayı isabet oranlarıyla, tüm bu istatistik departmanlarında ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, aynı zamanda maç başına 72.7 ile ligin en az sayı yiyen takımı.

Galatasaray Odeabank’ta Son Durum

Sezon ortasında yapılan antrenör değişikliği sonrasında Erman Kunter’in yerine Oktay Mahmuti’yi getiren Galatasaray kadrosunda dikkat çeken isimler Dwight Hardy, DaJuan Summers, Jordan Taylor, Adas Juskevicius, Emir Preldzic, Ege Arar, Göksenin Köksal, Alex Renfroe, Mehmet Yağmur, Caner Topaloğlu ve Richard Hendrix.

Sarı kırmızılılar, bu sezon ligde oynadıkları 18 maçta aldıkları yedi galibiyetle, puan durumunda 10. basamakta bulunuyor. Oktay Mahmuti’nin öğrencileri, son lig karşılaşmalarında Pınar Karşıyaka’yı 98-82 ile geçti. Bu mücadelede Dwight Hardy 23, Adas Juskevicius 18, DaJuan Summers ise 16 sayı üretti.

Galatasaray Odeabank, bu sezon ülkemizi EuroCup organizasyonunda temsil etti. Normal sezonda B Grubu’nda yer alan Galatasaray, 10 maç sonunda aldığı beş galibiyetle, altı takımın yer aldığı etabı Bayern Münih’in ardından ikinci sırada bitirdi. Bu sayede Top 16’ya yükselen sarı kırmızılılar, bu turda ise E Grubu’nda yer aldı ve altı maçta tek galibiyette kalarak grubunu son sırada bitirdi.

Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Doğuş – Galatasaray Odeabank):

Kazanılan Maç: 15 - 7

Atılan Sayı: 87.0 – 80.1

Yenilen Sayı: 72.7 – 79.2

Ribaund: 31.4 – 33.4

Asist: 21.8 – 19.1

Top Çalma: 7.4 – 7.1

Top Kaybı: 11.5 – 10.6

Blok: 2.3 – 2.5

Faul: 21.1 – 18.8

Verimlilik: 108.4 – 94.4

S.Atış: %77.2 - %75.3

İki Sayı: %63.6 - %56.3

Üç Sayı: %42.1 - %32.2

İstatistik Liderleri - Ortalamalar (Fenerbahçe Doğuş – Galatasaray Odeabank):

Süre: Nicolo Melli 23.0 – Dwight Hardy 28.1

Sayı: Jan Vesely 12.8 – Adas Juskevicius 17.0

Ribaund: Jason Thompson 6.1 – Richard Hendrix 6.2

Asist: Kostas Sloukas 4.8 – Alex Renfroe 4.8

GEÇMİŞ FENERBAHÇE DOĞUŞ - GALATASARAY ODEABANK KARŞILAŞMALARI

Fenerbahçe Doğuş’un, rakibiyle bugüne dek lig kulvarında oynadığı 138 maçın galibiyet istatistiğinde 73-63’lük üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rekabette iki maç da beraberlikle sonuçlanmış durumda.

Fenerbahçe Doğuş, rakibine karşı ligde oynadığı son sekiz maçın yedisini kazandı.

Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 4. Hafta maçında rakibine Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk oldu. Fenerbahçemiz Galatasaray’ı, baştan sonra üstün götürdüğü mücadelede 62-83 yendi. Bu müsabakada Guduric 18, Melih 16, Sloukas ise 12 sayı buldu. Galatasaray’da Alex Renfroe 13, Richard Hendrix ise 12 sayı üretti.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - GALATASARAY ODEABANK MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe Doğuş ile Galatasaray Odeabank arasında 4 Mart Pazar günü 13:00’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçının bilet satışı Mobilet üzerinden sürüyor.

Fenerbahçe Doğuş - Galatasaray Odeabank Maçı Bilet fiyatları (Mobilet hizmet bedeli dahil):

Saha içi A-D-G sırası 1000 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Saha içi B-E-H sıraları 900 TL yemek dahil

Saha içi C-F-J sıraları 850 TL yemek dahil

346 (Açık Loca): 300 TL yemek dahil

Kat 1 – 220 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Sky Lounge – 195 TL

Kat 2 – 140 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 3 – 110 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 4 – 100 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)

Kat 5 – 70 TL

Kat 6 – 55 TL

Kat 7 – 50 TL