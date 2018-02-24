Scotty Hopson Dallas Mavericks'le imzaladı!

Galatasaray Odeabank'tan geçtiğimiz ay alacaklarını tahsil edememesi gerekçe göstererek kontratını tek taraflı feshedip, ülkesi ABD'ye dönen Scotty Hopson, NBA'de kontrat şans elde etti. 28 yaşındaki skorer oyuncu, Dallas Mavericks ile 10 günlük kontrat imzaladı. Sezon başında Galatasaray Odeabank'a gelen Hopson, EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'inde 27 maça çıkıp 11 sayı ortalaması tutturmuştu.

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