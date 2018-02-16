Bulut Altın: 'Galatasaray psikolojimi bozdu'

Galatasaray Odeabank’a daha önce transferi gündeme gelen 25 yaşındaki basketbolcu Bulut Altın, sarı-kırmızılıların kendisini mağdur ettiğini söyledi. “Eurocup’ta oynamayı hayal ederken bambaşka bir pozisyonda kaldım” diyen Altın, Galatasaray aleyhine hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.



Radyospor’da yayınlanan Haber Aktif programında İlker Koç ve Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Bulut Altın’ın açıklamaları şöyle;

Galatasaray’a transferi neden gerçekleşmedi?



Anadolu Efes altyapısında yetiştim. Profesyonel olduktan sonra Türk Telekom, Eskişehir Basket, Kayseri, Samsun BŞB ve Muğla Ormanspor’da oynadım. Genç Milli ve Ümit Milli Takım sporcusuyum. Bana yazın menajerim aracılığıyla temasa geçtiler. Galatasaray Odeabank yurt dışı kampına gitti. Erman Kunter, benim gibi bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Daha sonra antrenmana başladım. Galatasaray’ın transfer yasağı olduğu için resmi sözleşmeyi imzalayamadım. Bana, transfer yasağının 1-2 hafta gibi süreçte kalkacağını söylediler. Süreç uzadı, 1,5 – 2 ayı buldu. Ben yine anlaşacağımı beklerken, Can Topsakal ve Ömer Yalçınkaya bana beni istemediklerini söyleyerek imza attırmadılar. Bana bu süreçte gelen teklifleri reddetmiştim. TBL takımlarından teklifler geldi. Galatasaray istediği için de başka kulüpler beni transfer etmeye yanaşmadı.



“Galatasaray beni mağdur etti, psikolojim bozuldu”



Bu süreç beni çok olumsuz etkiledi. Psikolojimi etkiledi. Bana yaptıkları şey geleceğimi etkiledi. Beni o sürede zaten sigortasız çalıştırdılar. Galatasaray beni mağdur etti. Ara transfer dönemini de bekledim. Galatasaray beni mağdur ettiği süre belli. Kasım’da böyle bir şey oldu. Herkes kendi kadrolarını kurdu. Galatasaray’a transfer olduğumu düşünenler başka isimlere yöneldi. Biz bir hukuki süreç başlattık. Şu anda açıkta kalmış durumdayım. Alt liglerden takımlardan teklifler geldi. Ama ben bu sene Eurocup’ta oynamayı beklerken bambaşka bir pozisyonda kaldım. Bu seneyi özel antrenman yaparak seneye öyle girmeye karar verdim. 1 sene maç yapmamış olmak beni nasıl etkileyecek onu göreceğiz.



Bu süreçten beklentim ; olması gerekendir. Hukuki bir süreç başlattık. Kararı bekliyoruz. Çok bir beklentim yok. Ama en azından bir basketbolcu olarak hakkımızı aramamız gerektiğini düşünüyorum. Kulüpler ve menajerler daha kuvvetliler. Sesimi duyurmak istedim. Ben Galatasaray ile görüşmedim, menajerim görüştü. Hepsi farklı cevaplar verdi. Doğru düzgün bir cevap da alamadık.



“Bana teşekkür mektubu yolladılar”



Galatasaray’ın beni beğenmeme durumu yok. Çünkü bana antrenmanlarda gösterdiğim performansı belirten bir teşekkür mektubu var. Eğer performansımdan memnun olmasalardı böyle bir mektup olmazdı. Ayrıca Galatasaray’daki arkadaşlar da şaşırdılar. Hepsi beni teselli etmek istedi. “Sen burada oynamayı hak ediyordun. Sana yapılan şeyi yanlış buluyorum” dediler.



“Yeni sezonu iple çekiyorum”



Bu zorlu süreçte en büyük destekçim tabii ki ailem. Ben sporcu bir aileden geliyorum. Dedem atlet, annem yüzücü. Sporun içinde olduğumuz için ailem kendilerini benim yerime koyabiliyor. Arkadaşlarım ve menajerim de bana bu süreçte destek oldu. Parkelere döndüğümde bambaşka bir Bulut Altın izletmek istiyorum. Şu anda kanım kaynıyor. Yeni sezonu iple çekiyorum.