Beşiktaş Sompo Japan 80 - 63 Banvit

Karşılaşmaya iyi başlayan Banvit, Rautins ve Taylor'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 3. dakikada 6-2 öne geçti. Strawberry ve Weems'in isabetli atışlarıyla 6-0'lık seri yakalayan, ilk 5 dakikayı 8-6 önde geçen Beşiktaş Sompo Japan, son saniyede Can Altıntığ'ın basketine engel olamadı ve ilk çeyrek 15-15 eşitlikle sona erdi.



Müsabakanın ikinci periyoduna Kenan Sipahi, Clark ve Strawberry'nin üç sayılık basketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 24-17. Strawberry'nin 14. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere (29-19) taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 41-32 üstün gitti.



Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Lalanne'nin isabetli atışıyla 21. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 46-32. Kenan Sipahi ve Diebler'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle üstünlüğü tamamen ele geçiren siyah-beyazlılar, 26. dakikada Strawberry'nin isabetli atışıyla farkı 20 sayıya (60-40) taşıdı. Beşiktaş Sompo Japan, son çeyreğe 67-44 önde girdi.



Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, parkeden 80-63 galip ayrıldı.



"PTT Maçın Yıldızı" ödülünü, 14 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynayan Beşiktaş Sompo Japan oyuncusu Strawberry aldı.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil

Beşiktaş Sompo Japan: Adams 5, Diebler 6, Strawberry 14, Weems 3, Lalanne 13, Clark 14, Sertaç Şanlı 6, Kenan Sipahi 11, Erkan Veyseloğlu 2, Can Maxim Mutaf 6, Muratcan Güler, Ömer Utku Al

Banvit: Taylor 4, Rautins 8, Thomas 16, Caloiaro 2, Vidmar 6, Kulig 16, Rıdvan Öncel, Tolga Geçim, Can Altıntığ 8, Şehmus Hazer 1, Berke Atar 2, Erkin Şenel

1. Periyot: 15-15

Devre: 41-32

3. Periyot: 67-44

Beş faulle çıkan: 32.31 Rautins (Banvit)

