Ergin Ataman: 'Oyuncularım onurlu olduklarını gösterdi'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, izleyenlerin keyif aldığı, üst düzey bir basketbol oynandığını belirterek, "Kendi takımım adına mutluyum. Sadece mücadele olarak değil, basketbol olarak birinci dakikadan son dakikaya kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Fenerbahçe Doğuş, çok kaliteli ve geri adım atmayan bir kadro. Farkı erittiler ama tekrardan ivme yakaladık." ifadelerini kullandı.



Faul problemine girmelerine rağmen maçı kazandıklarını kaydeden Ataman, "Oyuncularımı kutluyorum. Oyuncularıma soyunma odasında 'Çok iyi mücadele ettiniz, çok iyi basketbol oynadınız ve onurlu birer insan ve oyuncu olduğunuzu gösterdiniz.' dedim. Rakip takım antrenörüne de bizi bir kupa maçına bu kadar iyi motive ettiği için teşekkür ederim." diye konuştu.



Maçın oyuncusu seçilen Bryant Dunston ise fiziksel olarak her şeyi ortaya koyduklarını aktardı.



Ligde oynanan karşılaşmadan dersler çıkardıklarını ifade eden Dunston, "Enerjimizi ortaya koyduk. Bence takım olarak geçen maçı farklı kaybetmemiz bizi biraz utandırdı. Bugün maça daha kararlı bir şekilde çıktık ve takım halinde oynadık." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe Doğuş cephesi



Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes'in maçı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.



Maça çok kötü başladıklarını ve bunun mağlubiyeti getirdiğini vurgulayan Obradovic, "İlk çeyrekte Anadolu Efes'e çok fazla sayı bulma şansı tanıdık. Eğer bir eleme maçı oynuyorsanız nasıl bir maç oynadığınızı iyi anlamanız gerekiyor. Anadolu Efes, ilk çeyrekte 26 sayı attı ve biz 5 saniye kala faul yaptık o da basket faul oldu. Bizim için çok büyük sorun oldu. Sonra her şeyi yapmaya çalıştık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, iyi reaksiyon gösterdiler. Skoru eşitleme şansımız vardı ama Anadolu Efes'in kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Fenerbahçe Doğuş oyuncularından Luigi Datome ise Anadolu Efes'in çok zor atışları sayıya çevirdiğini ifade etti.



Hücum ribauntlarındaki eşleşmelerde rakiplerini daha iyi kontrol etmeleri gerektiğini anlatan Datome, şunları kaydetti:



"Çok iyi bir takımız. Hatalarımızdan öğrenecek çok şeyimiz var. İyi şekilde anlarsak, iyi bir ders olabilir. Türkiye'de 3. yılım ve herkesin şunu bilmesini istiyorum, rakibimize ve hakemlere saygı duyuyorum. Hakemlere karşı da hep saygılı oldum konuşurken. Oyuncular, maç esnasında saygı çerçevesinde hakemlerle konuşabilmeli. Bu fırsatın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Takımın 2. kaptanıyım. Hakemler bundan mutlu olmalı. Şunu da net bir şekilde söylemek istiyorum, maçı hakemler yüzünden kaybetmedik."

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