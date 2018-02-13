Türkiye Basketbol Ligi'nde 18 maçta şike iddiası

Olympiacos Başkanları Angelopoulos Kardeşler'in sahibi olduğu Yunanistan'ın en büyük internet sitelerinden Skai.gr sitesi yayınladığı haberde Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 18 maçta şüpheli bahis yapıldığı iddia edildi.



Haberde; 8 Ekim 2017 ile 16 Aralık 2017 tarihleri arasında oynanan tam 18 BSL maçının manipüle edilerek 5 Yunan şehrinde (Keratsini, Kakllithea, Iliopoli, Kiato ve Chalkida) olağanüstü yoğunlukta bahis yapıldığı belirtildi.



İlk bulgulara göre 3 hakemin maçlardaki toplam sayı miktarıyla oynayarak maçın gidişatını etkilediği iddia ediliyor. Yunanistan Elektronik Suçlarla Mücadele biriminin bulgularına göre maçlardan 1 saat önce olağandışı bir bahis akışının olduğu ve bunların temel olarak 5 farklı Yunan şehrinde olduğu da belirtiliyor.



Ayrıca bahsi geçen maçlarda sonuçların Yunan bahisçilerin istediği şekilde sonuçlandığı da belirtiliyor. Yunan yargısının elinde Yunan ve Türk bazı isimler olduğu davanın da Atina'da Constantinos Simitzoglou tarafından inceleneceği belirtildi. (CNNTürk)

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