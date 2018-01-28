Obradovic Melih Mahmutoğlu'na tokat attı

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Banvit evinde Fenerbahçe'yi 63-61 mağlup ederken maça Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in Melih Mahmutoğlu'na attığı tokat damga vurdu.



Sarı lacivertlilerin koçu Zeljko Obradovic'in, aldığı molada takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun yüzüne yaptığı 'dokunuş' tartışmalara neden oldu.



Koçun, Melih'e yaptığı hareket sonrası tecrübeli basketbolcu şaşkınlığını gizleyemedi.



Fenerbahçe Doğuş ligdeki 3. mağlubiyetini alırken, Banvit ise 10. galibiyetine ulaştı.



(Hürriyet)

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