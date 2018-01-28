Banvit 63 - 61 Fenerbahçe Doğuş

Maça her iki ekip de sert savunma ile başlayınca ilk 5 dakikada skor üretilmekte zorlanıldı. İlk çeyreğin son dakikalarına doğru konuk ekip Vesely ile, Banvit de Rıdvan ile karşılıklı sayılar bulurken, bu bölümü sarı lacivertli ekip 14-15 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe Banvit, Caloiaro'nun basketiyle başladı. Devrenin bitimine 5 dakika kala Datome dış atışından buldu ve skoru 21-26'ya getirdi. Ancak toparlanan Banvit, farkı giderek azaltırken Vidmar'ın smaç basketi sonrası skoru 29-30'a çekti. Daha sonra Fenerbahçe Doğuş, Datome'nin pota altından kaydettiği sayılar ile soyunma odasına 31-34'lük skor üstünlüğü ile girdi. Devrenin bitimine 1 dakika kala Fenerbahçe Doğuş taraftarları tribününde çıkan olaylar nedeniyle karşılaşmaya 3 dakika ara verildi.



Dönüşte konuk ekip etkili bir görüntü çizerken, Banvit ise Taylor ve Caloiaro'nun sayılarıyla oyundan kopmadı. Giderek tempo kazanan oyunda çeyreğin bitimine 3 dakika kala Kulig'in basketiyle Banvit skoru 41-41'e eşitledi. Caloiaro bu bölümde takımının en etkili ismi olurken, üst üste attığı sayılarla Bandırma ekibi final periyoduna 49-45 önde başladı.



Son çeyrekte Banvit sert savunmasıyla Fenerbahçe Doğuş'a kolay sayı şansı tanımadı. 33'üncü dakikadan itibaren her iki takım da üstünlük savaşı verirken skor da sürekli el değiştirdi. Karşılaşmanın son dakikasına girilirken Banvit, Taylor'un basketiyle skoru 61-61'e eşitledi. Fenerbahçe Doğuş'un molası sonrası Banvit önce sarı lacivertli ekibin hücumunu durdururken, Taylor ile de son saniye basketi buldu ve maçı 63-61 kazandı.



SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Kaan Büyükçil (x), Emin Moğulkoç (x)

BANVİT: Thomas (2) (xx), Kulig (16) (xxx), Tolga (2) (xx), Vidmar (8) (xxx), Rautins (2) (xx), Rıdvan (6) (xxx), Taylor (10) (xxx), Caloiaro (17) (xxx)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melli (8) (xxx), Melih (x), Wanamaker (12) (xxx), Sloukas (2) (xx), Egehan, Guduric (x), Vesely (15) (xxx), Sinan (2) (xx), Ali Muhammed (x) Ahmet (2) (x), Datome (20) (xxx)

1.PERİYOT: 14-15

DEVRE: 31-34

3.PERİYOT: 49-45

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