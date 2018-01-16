Tahincioğlu All-Star 2018 kadroları belli oldu

Avrupa'nın en iyi Basketbol Ligi olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en büyük yıldızları, 21 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2018'de bir araya geliyor.



TBF'den yapılan açıklamada, 21 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunun, halk oylaması ile belirlenen başantrenör ve oyuncu kadroları duyuruldu.



Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal yönetimindeki Asya karmasının ilk 5'nin Barış Ermiş ve Samuel Mejia (TOFAŞ), Brad Wanamaker ve Luigi Datome (Fenerbahçe Doğuş), Gasper Vidmar'dan (Banvit) oluştuğu, yedeklerde ise Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş) Ahmet Buğrahan Tuncer ve Jeffrey Curtis Ayres (Eskişehir Basket), Tolga Geçim (Banvit), Metecan Birsen ve Moustapha Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Chris Obekpa'nın (Trabzonspor) yer alacağı belirtildi.



Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt'in antrenörlüğünü yapacağı Avrupa karmasının ilk 5'inde Errick McCollum ve Derrick Brown (Anadolu Efes), Scottie Wilbekin (Darüşşafaka), Sertaç Şanlı ve D.J. Strawberry'nin (Beşiktaş Sompo Japan) bulunacağı, yedeklerin ise JaJuan Jhonson ve Kartal Özmızrak (Darüşşafaka), Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Göksenin Köksal ve Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Erving Walker (Demir İnşaat Büyükçekmece), Ivan Buva'dan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) oluşacağı aktarıldı.



Organizasyon kapsamında düzenlenecek Leaseplan Yetenek Yarışması'nda Erkin Şenel (Banvit), Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Moustapha Fall (Sakarya Büyükşehir Belediyespor), Egemen Güven (Pınar Karşıyaka) ve Can Uğur Öğüt'ün (Gaziantep Basketbol) mücadele edeceği bildirildi.



ING Bank 3 Sayı Yarışması'nda Scott Wood (Pınar Karşıyaka), William Baron (Eskişehir Basket), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Brady Heslip (Trabzonspor), Ryan Toolson (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) ve Sertaç Şanlı'nın (Beşiktaş Sompo Japan) yarışacağı kaydedildi.



Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Adonis Thomas (Banvit), Richard Solomon (Muratbey Uşak), Howard Sant-Roos (Darüşşafaka), Josh Adams (Beşiktaş Sompo Japan), Erkan Yılmaz (Yeşilgiresun Belediyespor) ve Onuralp Bitim'in (Anadolu Efes) boy göstereceği ifade edildi.





Türkoğlu: "Basketbolseverleri inanılmaz bir gün bekliyor"



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonun üst düzey bir basketbol deneyimi sunacağını belirtti.



Türkoğlu, organizasyonda yıldız oyuncuların boy göstereceğini anlatarak, "Avrupa'nın en iyi ligi olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde boy gösteren yıldızlarımız, normal sezonun yorucu takvimine kısa bir ara verirken, tüm yetenekleriyle de basketbolseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Tahincioğlu All-Star 2018 boyunca parkenin sihirbazlarının yanı sıra birçok sürpriz konuk, basketbolumuzun en önemli etkinlikleri arasında yer alan bu organizasyonda bizlere eşlik edecek. Tüm basketbolseverleri Tahincioğlu All-Star’a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.