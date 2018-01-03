Can Topsakal Galatasaray Basketbol Şubesi'ndeki görevinden istifa etti
03 Ocak 2018 | 21:59
Galatasaray'da basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Can Topsakal, şubedeki görevinden istifa etti. Can Topsakal, Galatasaray Odeabank'ın EuroCup'ta Darüşşafaka'ya karşı aldığı mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, basketbol şubesindeki görevlerinden ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Can Topsakal, yönetim kurulundaki basketbol şubesiyle ilgili görevlerini bırakmıştır, yönetim kurulundaki diğer görevlerine devam edecektir." denildi.
Basketbolda kadın ve erkek takımlarının beklentilerin altında kalan performansları sonrası sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki gören Topsakal, başkan Dursun Özbek'in olağanüstü genel kurul için belirlediği yeni yönetim listesinde de yer alıyor.
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