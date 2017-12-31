Anadolu Efes 73 - 69 Darüşşafaka

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, McCollum'un 3 sayılık basketleriyle 4. dakikayı 9-4 önde geçti. Hızlı hücumlarla sayılar bulan Darüşşafaka, Kidd ve Emircan Koşut'un skorer oyunuyla 8. dakikada eşitliği yakaladı: 16-16. Konuk ekip, Sant-Roos'un serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle ilk çeyreği 18-16 üstün tamamladı.



Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Darüşşafaka, 14. dakikayı 24-22 önde geçti. Cummings ve Eric'in pota altından, Bell'in ise dış atışlardan kaydettiği sayılarla konuk ekip, 17. dakikada farkı 5 sayıya (34-29) çıkardı. Lacivert-beyazlılar, rakibine McCollum ve Dunston'la karşılık vererek devreye 42-41 önde girmeyi başardı.



İki takımın da savunmasını sertleştirdiği üçüncü periyotta Darüşşafaka, Eric, Sant-Roos ve Johnson'un basketleriyle rakibine üstünlük sağlayarak, son çeyreğe girilirken farkı 5 sayıda (55-50) tuttu.



Son çeyrekte Motum ve Brown ile dış atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, 33. dakikada tekrar öne geçti: 59-57. Oldukça çekişmeli geçen bu poriyotta Motum'un sayılarıyla son 24 saniyeye 71-69 üstün giren Anadolu Efes, müsabakayı da 73-69 kazandı.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi

Anadolu Efes: McCollum 19, Simon 12, Dragic, Motum 18, Dunston 12, Birkan Batuk 3, Brown 9, Muhaymin Mustafa

Darüşşafaka: Cummings 21, Muhammed Baygül 2, Bell 3, Kidd 13, Eric 10, Doğuş Özdemiroğlu, Emircan Koşut 5, Sant-Roos 6, Johnson 8, Kartal Özmızrak 1, Okben Ulubay

1. Periyot: 16-18

Devre: 42-41

3. Periyot: 50-55

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