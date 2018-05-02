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Cleveland Cavaliers uzatmada kazandı

NBA HABERLERİ  | 02.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı uzatmada 113-112 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Cleveland Cavaliers uzatmada kazandı

NBA Doğu Konferansı yarı final ilk maçında, milli basketbolcu Cedi Osman'ın da forma giydiği Cavaliers, Raptors'a konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada LeBron James, 26 sayı, 13 asist, 11 ribauntla "triple-double" yaparak Cavaliers'ın uzatmada elde edilen 113-112'lik galibiyetinde başrol oynadı. Seride 1-0 öne geçen ve deplasmanda kazanarak avantaj yakalayan Cavaliers'ta JR Smith 20, Kyle Korver 19, Jeff Green 16 sayı attı. Cedi Osman ise karşılaşmada forma giymedi. Jonas Valanciunas'ın 21 sayı, 21 ribaunt, Kyle Lowry'nin 18 sayı, 10 asistlik performans sergilediği Raptors'ta DeMar DeRozan 22 sayı üretti.

Warriors seriyi 2-0 yaptı

Batı Konferansı yarı final ikinci maçında Golden State Warriors, sahasında New Orleans Pelicans'ı 121-116 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi. Son şampiyon Warriors'ta Kevin Durant, 29 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Draymond Green 20 sayı, 12 asist, 9 ribauntluk performans ortaya koydu. Bir süredir sakatlığı bulunan ve Pelicans karşısındaki ikinci maçta sahalara dönen Stephen Curry ise 28 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı. Pelicans'ta Anthony Davis 25 sayı, 15 ribaunt, Rajon Rondo 22 sayı, 12 asist, Jrue Holiday 24 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.

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NBA cleveland cavaliers toronto raptors

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