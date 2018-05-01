Celtics konferans yarı finaline iyi başladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Boston Celtics, sahasında Philadelphia 76ers'ı 117-101 yenerek seride 1-0 öne geçti.
NBA Doğu Konferansı yarı final ilk maçında, milli basketbolcular Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın forma giydiği 76ers, Celtics'e konuk oldu.
İlk turda Milwaukee Bucks'ı eleyerek 76ers'ın karşısına çıkan Celtics'te Terry Rozier, 29 sayı, 8 ribaunt, 6 asistlik performansıyla takımının 117-101'lik galibiyetinde başrol oynadı. Seriyi 1-0'a getiren ev sahibi takımda Jayson Tatum 28, Al Horford 26 sayı attı.
Miami Heat'i saf dışı bırakarak Celtics'in önüne çıkan 76ers'ta Joel Embiid 31 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik performans ortaya koydu. 76ers'ta JJ Redick 20, Ben Simmons 18, Dario Saric 12 sayı kaydetti. Ersan İlyasova'nın 21 dakika süre alarak 6 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla oynadığı mücadelede Furkan Korkmaz ise forma giymedi.
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