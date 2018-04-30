SPOR

Cleveland Caveliers Indiana'yı eleyerek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi

NBA HABERLERİ  | 30.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Indiana Pacers'ı 105-101 yenen Cleveland Cavaliers, seriyi 4-3 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi.

Cleveland Caveliers Indiana'yı eleyerek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi

Cavaliers, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisi 7. maçında Indiana Pacers'ı konuk etti.

Quicken Loans Arena'da yapılan karşılaşmada ilk periyodu 31-19 önde tamamlayan Cavaliers, soyunma odasına 54-43 üstün gitti. Indiana Pacers, üçüncü periyotta farkı indirmesine rağmen son çeyreğe ev sahibi takımın 76-74 üstünlüğüyle gidildi. Dördüncü periyotta da rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Cavaliers, çekişmeli geçen karşılaşmadan 105-101 galip ayrılarak seriyi 4-3 kazandı ve yarı finale çıktı.

Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, mücadelede attığı 45 sayıyla takımının konferans yarı finaline çıkmasında başrolü oynadı. Deneyimli oyuncu, kaydettiği 45 sayının yanı sıra 9 ribaunt, 7 asist ve 4 top çalmalık performans sergiledi. Ev sahibi takımda Tristan Thompson 15, Kevin Love da 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Cavaliers'ta milli basketbolcu Cedi Osman, karşılaşmada süre almadı. Seriyi kaybeden Indiana Pacers'ta ise Victor Oladipo'nun 30, Darren Collison'ın 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Tek NBA şampiyonluğunu 2016'da yaşayan Cleveland Cavaliers, yarı finalde Toronto Raptors ile karşılaşacak.

İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri... İşte 15 Temmuz'un yeni görüntüleri...
Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe!
Seçim günü uygulanacak yasaklar nelerdir? İşte 24 Haziran erken seçimleriyle ilgili tüm detaylarSeçim günü uygulanacak yasaklar nelerdir? İşte 24 Haziran erken seçimleriyle ilgili tüm detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cleveland Caveliers NBA

En Çok Okunan Haberler

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Burak Yılmaz yeni sezonda %90 Medipol Başakşehir'de!

Burak Yılmaz yeni sezonda %90 Medipol Başakşehir'de!

Rıdvan Dilmen Galatasaray Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Rıdvan Dilmen Galatasaray Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Houston Rockets, Utah Jazz'ı 110-96 yendi ve seride 1-0 öne geçti

Houston Rockets, Utah Jazz'ı 110-96 yendi ve seride 1-0 öne geçti

Cleveland Caveliers Indiana'yı eleyerek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi

Cleveland Caveliers Indiana'yı eleyerek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi

Boston Celtics tur atladı

Boston Celtics tur atladı

Toronto Raptors ile Utah Jazz tur atladı

Toronto Raptors ile Utah Jazz tur atladı

Milwaukee Boston'ı yendi ve seri 3-3'e geldi

Milwaukee Boston'ı yendi ve seri 3-3'e geldi

Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'u eledi

Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'u eledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.