SPOR

Boston Celtics tur atladı

NBA HABERLERİ  | 29.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Boston Celtics, Milwaukee Bucks ile oynadığı play-off ilk tur serisini 4-3 kazanarak NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu.

Boston Celtics tur atladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Milwaukee Bucks'ı 112-96 yenen Boston Celtics, seriyi 4-3'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi. NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Boston Celtics ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 7. karşılaşmasını, 112-96 ev sahibi Celtics kazandı. Rakibini 4-3'lük skorla eleyen Celtics, konferans yarı finalinde Philadelphia 76ers'ın rakibi oldu. Celtics'i galibiyete, 26 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan Terry Rozier, 26 sayı, 8 ribaunt üreten Al Horford ve 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle maçı bitiren Jayson Tatum taşıdı. Bucks'ta Khris Middleton 32 sayı, Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 9 ribaunt, 5 asist ve Eric Bledsoe 23 sayıyla mücadele etti.

Warriors öne geçti

Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finali ilk maçında ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 123-101 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Warriors'ın skor yükünü, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Klay Thompson ve 26 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant çekti. Draymond Green ise 16 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Pelicans'ta Anthony Davis'in 21 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, E'Twaun Moore'un 15 sayı ve Jordan Crawford'ın 14 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!
CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!
HDP'de seçimi boykot kararı masada! HDP'de seçimi boykot kararı masada!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boston celtics milwaukee bucks NBA

En Çok Okunan Haberler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Vagner Love sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılıyor

Vagner Love sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılıyor

Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman istifa edecek

Rıdvan Dilmen: Aykut Kocaman istifa edecek

Galatasaray'dan Badou Ndiaye bombası

Galatasaray'dan Badou Ndiaye bombası

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boston Celtics tur atladı

Boston Celtics tur atladı

Toronto Raptors ile Utah Jazz tur atladı

Toronto Raptors ile Utah Jazz tur atladı

Milwaukee Boston'ı yendi ve seri 3-3'e geldi

Milwaukee Boston'ı yendi ve seri 3-3'e geldi

Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'u eledi

Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'u eledi

Cedi Osman'ın play-off heyecanı

Cedi Osman'ın play-off heyecanı

76ers, 6 yıl sonra tur atladı

76ers, 6 yıl sonra tur atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.