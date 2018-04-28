Toronto Raptors ile Utah Jazz tur atladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Doğu'da Toronto Raptors, Batı'da ise Utah Jazz konferans yarı finaline yükseldi. NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. NBA Batı Konferansı play-off'ları ilk turunun altıncı maçında Utah Jazz, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 96-91 mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve konferans yarı finaline yükseldi.

Jazz'da 38 sayıyla oynayan Donovan Mitchell takımının en skoreri olurken, Rudy Gobert ise 12 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı. Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook 46 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistlik performansına rağmen takımının ilk turda elenmesine engel olamadı. Steven Adams ise 19 sayı ve 16 ribauntla maçı tamamladı.

Raptors da tur atladı

NBA Doğu Konferansı play-off'ları ilk turunun altıncı maçında Toronto Raptors, konuk olduğu Washington Wizards'ı 102-92 mağlup ederek seriyi 4-2'ye getirdi ve konferans yarı finaline adını yazdıran taraf oldu. Raptors'ta Kyle Lowry 24 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Jonas Valanciunas 14 sayı ve 12 ribaunt, DeMar DeRozan ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.