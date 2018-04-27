Milwaukee Boston'ı yendi ve seri 3-3'e geldi

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Doğu Konferansı ilk tur serisinin 6. maçında Boston Celtics'i ağırlayan Milwaukee Bucks, all-star oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun üstün performansının yardımıyla karşılaşmayı 97-86 kazandı.
Seriyi 3-3'e getirerek final maçına taşıyan Bucks'ta Antetokounmpo 31 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaparak galibiyete önemli katkı sağladı. Khris Middleton ve Malcolm Brogdon ise 16'şar sayı ile maçı tamamladı.
Celtics'te ise 22 sayıyla oynayan Jayson Tatum, takımının en skoreri oldu. Terry Rozier 16, Jaylen Brown ile Marcus Morris ise 14'er sayıyla mücadele etti.
NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.
Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...
Rıdvan Dilmen'in beIN SPORTS'a geçeceği iddia edildi!
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı
Galatasaray'da Tolga Ciğerci ağrılarını öne sürerek idmana çıkmadı!
Fatih Terim Emre Akbaba'yı istiyor!
Belçika karıştı: Ünlü kaleci teknik direktörü mahkemeye verdi
Volkan Demirel'den derbi açıklaması
Fenerbahçe'de Isla ve Neto ayrılıyor
Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!
En büyük hayalini dile getirdi
Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu
Burak Yılmaz'ın yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum