Rockets ile Jazz tur kapısını araladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turu dördüncü maçında Houston Rockets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 119-100 yenerek seride 3-1 öne geçti.
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı play-off'ları ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, all-star oyuncusu James Harden'ın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 119-100 mağlup etti.
Seride 3-1 öne geçerek büyük avantaj yakalayan Rockets'ta Harden 36 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma, 3 asist ve 1 blok, Chris Paul 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalma, Clint Capela ise 14 sayı ve 17 ribaunt ile maçı tamamladı.
Timberwolves'ta Karl Anthnoy Towns 22 sayı ve 15 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jimmy Butler 19 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Derrick Rose ise 17 sayı üretti.
Avantaj Jazz'ın
Aynı konferansın diğer ilk tur mücadelesinde Utah Jazz, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 113-96'lık skorla geçerek tur için avantaj yakaladı. Seride 3-1 öne geçen Jazz'da Donovan Mitchell 33 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle galibiyette başrolü oynadı. Joe Ingles 20 sayı, Rudy Gobert ise 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Üst tura çıkma şansını zora sokan Thunder'da all-star Russell Westbrook 23 sayı ve 14 ribaunt, Paul George ise 32 sayıyla takımının en skor oyuncuları oldu. NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.
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