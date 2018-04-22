FETÖ'cü Enes Kanter'in Anıtkabir paylaşımı ortalığı karıştırdı!

NBA'de forma giyen FETÖ sempatizanlığı ile bilinen basketbolcu Enes Kanter, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu.

Dün paylaştığı fotoğrafla Türk Hava Yolları İstanbul seferini gösteren ve 'Hazır mısın Türkiye?' notunu düşen Enes Kanter, bugün de Anıtkabir'den yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Enes Kanter, Anıtkabir'in önünde çekilmiş fotoğrafını 'Atama bir Yasin okuyam. Hepinizi öpüyorum canlarım' notuyla paylaşan Enes Kanter'in Türkiye'ye geldiği dedikoduları daha da arttı.

Sosyal medyada, paylaşılan fotoğrafın photoshop ile düzenlendiği iddia edilirken, Enes Kanter'in Türkiye'ye gelip gelmediği merak konusu oldu.