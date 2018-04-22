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FETÖ'cü Enes Kanter'in Anıtkabir paylaşımı ortalığı karıştırdı!

NBA HABERLERİ  | 22.04.2018 16:34 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen basketbolcu Enes Kanter'in sosyal medyadan yaptığı son paylaşım büyük yankı uyandırdı. Dün Türk Hava Yolları İstanbul seferini gösteren bir fotoğrafını "Hazır mısın Türkiye" notuyla paylaşan FETÖ'cü Enes Kanter, bugün de Anıtkabir'den çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ortalığı karıştırdı.

FETÖ'cü Enes Kanter'in Anıtkabir paylaşımı ortalığı karıştırdı!

NBA'de forma giyen FETÖ sempatizanlığı ile bilinen basketbolcu Enes Kanter, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu.

Dün paylaştığı fotoğrafla Türk Hava Yolları İstanbul seferini gösteren ve 'Hazır mısın Türkiye?' notunu düşen Enes Kanter, bugün de Anıtkabir'den yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Enes Kanter, Anıtkabir'in önünde çekilmiş fotoğrafını 'Atama bir Yasin okuyam. Hepinizi öpüyorum canlarım' notuyla paylaşan Enes Kanter'in Türkiye'ye geldiği dedikoduları daha da arttı.

Sosyal medyada, paylaşılan fotoğrafın photoshop ile düzenlendiği iddia edilirken, Enes Kanter'in Türkiye'ye gelip gelmediği merak konusu oldu.

enes kanter

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ enes kanter NBA

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FETÖ'cü Enes Kanter'in Anıtkabir paylaşımı ortalığı karıştırdı!

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yakalayin su pisligi iceri atin
Bence dikkat edilmeli bu alçakları dikkate almalı sinsi bunlar neye kime msj veriyor bunlar
gelsin gelsin görür dünyanın kaç bucak olduğunu
basladilar gene ne hikmetse, eee koskoca bakanin(N.Kavakci) FETÖ'cü babasi daha dün baklayi agzindan cikarmadi mi?yavas yavas isita isita geliyorlar gene, bakalim secimden sonra neler olacak :(
AA GERCEKMİİ
Fetöcüler baya başarılı fotoshop da . Ortam ışığı ve gölgeler baya ışığın açısına göre mumtazam yapılmış .
ya Türkiyenin yakınından geçemez şerefsiz nereye giriş yapıyo
tipe bak, sanki içindeki kötülük yüzüne vurmuş.
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