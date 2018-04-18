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NBA yıldızı Lonzo Ball, gece yarısı yatak odasından video paylaştı!

NBA HABERLERİ  | 18.04.2018 15:07 | Son Güncelleme

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın formasını giyen Lonzo Ball gece yarısında Instagram'dan paylaştığı hikaye videosuyla olay yarattı.

Lakers’ın 20 yaşındaki basketbolcusu gece yarısı sosyal medyadan paylaştığı videoyla herkesi şoke etti. Yatak odasında çekilen bir videoyu paylaşan Ball’ın yanında kız arkadaşı Denise Garcia da vardı.

Gece 03.14’te ikiliyi yataktayken gösteren videoyu Ball’ın videoyu paylaşma nedeni ise herkesi şoke etti. Videoda hamile olan kız arkadaşı Denise Garcia’nın uyandığı görülüyor. Lonzo Ball ise videoda Battle Royale oyunundaki başarısını anlatıyor ve bu sırada kız arkadaşı uyanıyor. Lonzo Ball’ın gece gece oyundaki başarısını paylaşması sosyal medyada farklı farklı yankılandı. Kimisi Ball’u tebrik ederken kimisi ‘Hamile kız arkadaşını uyandırmak zorunda mıydın?’ diyerek sitemde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
NBA Lanzo Ball Los Angeles Laker

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