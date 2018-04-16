Cleveland Caveliers, play-off ilk maçında Indiana'ya 98-80 yenildi

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi ilk karşılaşmasından, 98-80 konuk ekip Pacers galip ayrıldı. Pacers böylece son 3 NBA finalinde de oynayan Cavaliers'a karşı saha avantajını ele geçirdi.

Pacers'ın all-star oyun kurucusu Victor Oladipo, 32 sayı, 6 ribaunt ve 4 top çalmayla maçın en etkili ismi oldu. Myles Turner 16 sayı, 8 ribaunt ve Bojan Bogdanovic 15 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

Kariyerinde ilk kez play-off ilk turunda geri düşen Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 24 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yaptı. Ev sahibi ekipte JR Smith 15 sayı, Kevin Love 9 sayı, 17 ribaunt üretti. Cedi Osman ise 1 dakika oynadığı maçı 1 ribauntla bitirdi.

Rockets'ı Harden sürükledi

Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 104-101 mağlup ederek Batı Konferansı'ndaki ilk tur serisinde 1-0 öne geçti.

Rockets'ta 13'ü son çeyrekte 44 sayı atan James Harden, 8 de asist yaptı. Clint Capela ise 24 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı.

Timberwolves'ta Jeff Teague'in 15 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Andrew Wiggins'in 18 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.



Sonuçlar

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 113-107 (uzatmada) (1-0)

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 80-98 (0-1)

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 116-108 (1-0)

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 104-101 (1-0)