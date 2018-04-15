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Philadelphia Miami'yi 130-103 yendi ve play-off serisinde 1-0 öne geçti

NBA HABERLERİ  | 15.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Ersan İlyasovalı Philadelphia 76ers, sahasında Miami Heat'i 130-103 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Philadelphia Miami'yi 130-103 yendi ve play-off serisinde 1-0 öne geçti

NBA play-off'ları 4 maçla başladı. Doğu Konferansı ilk turunda normal sezonu üçüncülükle tamamlayan 76ers, 6. sırada yer alan Heat'i 130-103 yenerek play-off'lara galibiyetle başladı.

Normal sezonda son 16 maçını da kazanarak play-off'lara kalan ev sahibi 76ers'ta 17 sayı, 14 ribauntluk performansla "double double" yapan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımının galibiyetinde başrol oynadı. 76ers'ta Ben Simmons 17 sayı, 14 asist ve 9 ribauntla bir diğer önemli isim oldu. Ev sahibinde ayrıca JJ Redick 28, Marco Belinelli 25 ve Dario Saric 20 sayı attı.

Heat'te Kelly Olynyk 26, Goran Dragic 15 sayı kaydetti.

Warriors'ı Thompson ve Durant taşıdı

Batı Konferansı'nı 2. sırada bitiren Golden State Warriors, konferans 7'ncisi San Antonio Spurs'ü sahasında 113-92 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

Warriors'ta 24 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynayan Kevin Durant ile 27 sayı kaydeden Klay Thompson galibiyetin mimarları oldu. Ev sahibinde JaVale McGee 15, Draymond Green 12 ve Shaun Livingston 11 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler olarak dikkati çekti.

Spurs'te Rudy Gay'in 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 130-103 (1-0)

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 113-92 (1-0)

Toronto Raptors-Washington Wizards: 114-106 (1-0)

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 95-97 (0-1)

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Anahtar Kelimeler:
philadelphia 76'ers ersan ilyasova

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