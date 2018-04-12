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NBA yıldızı Joel Embiid'ten Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!
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24 yaşındaki Amerikalı bikini güzeli Bianca Ghezzi Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında şok bir istekle karşılaştı.
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NBA ekiplerinden Philadelphia 76 forması giyen yıldız oyuncu Joel Embiid güzel modelin canlı yayınında şaşırtan cümleler kullandı.
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Joel Embiid, "Siyahlardan hoşlanır mısın? Başbaşa konuşalım. Ayaklarını gösterir misin?" Şeklinda sorular sordu.
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Canlı yayın sırasında Bianca Ghezzi NBA yıldızına ne cevap vereceğini şaşırdı...
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Bianca Ghezzi Instagramda paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor...
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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!
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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!
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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!
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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!
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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!
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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!
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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!
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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!
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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!
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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!