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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

50 dakika önce

NBA yıldızı Joel Embiid, sosyal medyadaki skandallarına bir yenisini daha ekledi!

Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!
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NBA yıldızı Joel Embiid'ten Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

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24 yaşındaki Amerikalı bikini güzeli Bianca Ghezzi Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında şok bir istekle karşılaştı.

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NBA ekiplerinden Philadelphia 76 forması giyen yıldız oyuncu Joel Embiid güzel modelin canlı yayınında şaşırtan cümleler kullandı.

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Joel Embiid, "Siyahlardan hoşlanır mısın? Başbaşa konuşalım. Ayaklarını gösterir misin?" Şeklinda sorular sordu.

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Canlı yayın sırasında Bianca Ghezzi NBA yıldızına ne cevap vereceğini şaşırdı...

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Bianca Ghezzi Instagramda paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor...

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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

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Joel Embiid'den Bianca Ghezzi'ye ahlaksız teklif!

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NBA
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