NBA'de çifte ayrılık!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic'te başantrenör Frank Vogel'in görevine son verildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, iki sezondur takımın başında bulunan 44 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Vogel ile yolların ayrıldığı bildirildi.



Başantrenörlük kariyerine 2011'de Indiana Pacers'ta başlayan ve takımını iki kez konferans finaline çıkaran Vogel, 2016'da başına geçtiği Magic'i iki sezonda da play-off'a taşıyamadı.



Orlando Magic, bu sezon 25 galibiyet 57 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı 14. sırada tamamladı.



New York'ta da değişim var



New York Knicks de, başantrenör Jeff Hornacek ile yollarını ayırdı.



Knicks Başkanı Steve Mills, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Hornacek'in iki sezondur yorulmaksızın hizmet verdiğini belirterek, 54 yaşındaki basketbol adamına kariyerinde başarı diledi.



Knicks'in 28. başantrenörü olarak 2016 yılında göreve başlayan Hornacek, çıktığı maçlarda 60 galibiyet ve 104 mağlubiyet aldı.



Oyunculuğu döneminde 1992 yılında All-Star kadrosunda yer alan Hornacek'in 14 numaralı forması Utah Jazz tarafından emekli edilmişti.



Doğu Konferansı'nda normal sezonu 29 galibiyetle tamamlayan Knicks, 11. sırada yer alarak play-off'lara kalamamıştı.

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