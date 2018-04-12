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Tristan Thompson Khloe Kardashian'ı aldattı!

1 saat önce

Pek yakında doğum yapacak olan Khloe Kardashian, basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson'ın ihanetiyle sarsıldı.

Tristan Thompson Khloe Kardashian'ı aldattı!
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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

ABD'nin seksi reality show yıldızı Khloe Kardashian, Cleveland Cavaliers forması giyen Kanadalı basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson'ın ihanetiyle sarsıldı.
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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

Bir striptiz kulübünde eğlendiği kadınla öpüşen Thompson'ın görüntüleri kameralara yansırken çocuğunu kucağına almak için gün sayan Kardashian bu olay üzerine büyük bir şok yaşadı.
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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

Buna rağmen aileye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Kardashian'ın çocuğunun doğumunu görmesi için Thompson'a izin vermeyi düşünüyor.
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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

Ünlü model ve stilist Kim Kardashian'ın kardeşi olan Khloe, 2016 yılından bu yana Thompson ile birlikteydi.
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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

Televizyon yıldızı, güzelliği ve verdiği pozlarla adından sıkça söz ettiriyor.
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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

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