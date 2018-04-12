Tristan Thompson Khloe Kardashian'ı aldattı!

1 / 8 Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

ABD'nin seksi reality show yıldızı Khloe Kardashian, Cleveland Cavaliers forması giyen Kanadalı basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson'ın ihanetiyle sarsıldı.

2 / 8 Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

Bir striptiz kulübünde eğlendiği kadınla öpüşen Thompson'ın görüntüleri kameralara yansırken çocuğunu kucağına almak için gün sayan Kardashian bu olay üzerine büyük bir şok yaşadı.

3 / 8 Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

Buna rağmen aileye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Kardashian'ın çocuğunun doğumunu görmesi için Thompson'a izin vermeyi düşünüyor.

4 / 8 Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

Ünlü model ve stilist Kim Kardashian'ın kardeşi olan Khloe, 2016 yılından bu yana Thompson ile birlikteydi.

5 / 8 Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

Televizyon yıldızı, güzelliği ve verdiği pozlarla adından sıkça söz ettiriyor.

6 / 8 Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı



7 / 8 Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı

