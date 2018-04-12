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Tristan Thompson Khloe Kardashian'ı aldattı!
1 saat önce
Pek yakında doğum yapacak olan Khloe Kardashian, basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson'ın ihanetiyle sarsıldı.
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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı
ABD'nin seksi reality show yıldızı Khloe Kardashian, Cleveland Cavaliers forması giyen Kanadalı basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson'ın ihanetiyle sarsıldı.
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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı
Bir striptiz kulübünde eğlendiği kadınla öpüşen Thompson'ın görüntüleri kameralara yansırken çocuğunu kucağına almak için gün sayan Kardashian bu olay üzerine büyük bir şok yaşadı.
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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı
Buna rağmen aileye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Kardashian'ın çocuğunun doğumunu görmesi için Thompson'a izin vermeyi düşünüyor.
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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı
Ünlü model ve stilist Kim Kardashian'ın kardeşi olan Khloe, 2016 yılından bu yana Thompson ile birlikteydi.
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Sevgilisinin ihanetiyle sarsıldı
Televizyon yıldızı, güzelliği ve verdiği pozlarla adından sıkça söz ettiriyor.