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NBA’de play off eşleşmeleri belli oldu

12 Nisan 2018 | 10:39

NBA’de normal sezonun sona ermesinin ardından Play-Off eşleşmeleri belli oldu.

NBA’de play off eşleşmeleri belli oldu

 

NBA’de 82 maçlık normal sezonun sona ermesinin ardından Play-Off eşleşmeleri belirlendi. Dün oynanan maçların sonuçları ve NBA play off eşleşmeleri şöyle:

Orlando Magic: 101 - 92 :Washington Wizards

New Orleans Pelicans: 122 - 98 :San Antonio Spurs

Miami Heat: 116 - 109 :Toronto Raptors (Normal süre 105-105)

Chicago Bulls: 112 - 106 :Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves: 112 - 106 :Denver Nuggets

Boston Celtics: 110 - 97 :Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers: 98 - 110 :New York Knicks

Oklahoma City Thunder: 137 - 123 :Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers: 130 - 95 :Milwaukee Bucks

Sacramento Kings: 96 - 83 :Houston Rockets

Los Angeles Clippers: 100 - 115 :Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers: 102 - 93 :Utah Jazz

Play off eşleşmeleri

Doğu Konferansı
(1) Toronto Raptors - (8) Washington Wizards
(4) Cleveland Cavaliers - (5) Indiana Pacers
(2) Boston Celtics - (7) Milwaukee Bucks
(3) Philadelphia 76ers - (6) Miami Heat

Batı Konferansı
(1) Houston Rockets - (8) Minnesota Timberwolves
(4) Oklahoma City Thunder - (5) Utah Jazz
(2) Golden State Warriors - (7) San Antonio Spurs
(3) Portland Trail Blazers - (6) New Orleans Pelicans

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NBA
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