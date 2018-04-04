76ers, Ersan'ın 'double double'lıyla kazadı
NBA'de Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'nın 11 sayı, 13 ribaunt, Furkan Korkmaz'ın ise 5 sayı ürettiği Brooklyn Nets maçında, üst üste 11. galibiyetini aldı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 121-95 yenen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı. NBA'e 13 maçla devam edildi. Normal sezonun sonuna doğru formunu artıran Philadelphia 76ers, ağırladığı Brooklyn Nets'i 121-95 mağlup etti.
8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Ben Simmons 15 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve J.J. Redick 19 sayıyla öne çıktı. Ersan İlyasova 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı, Furkan Korkmaz ise 5 dakikada 5 sayı attı.Nets'te Spencer Dinwiddie 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Jahlil Okafor 15 sayı, 5 ribauntla oynadı.
Heat play-off bileti aldı
Miami Heat, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 101-98 yenerek Doğu Konferansı'nda play-off'lara katılmaya hak kazanan 7. takım oldu. Heat'te Gorand Dragic 22 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, Hassan Whiteside da 18 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı. Hawks'ta John Collins'in 19 sayı, 10 ribaunt, Tyler Dorsey'nin 18 sayı, 6 ribaunt ve Damion Lee'nin 16 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
Warriors, Westbrook'un 44 sayına rağmen kazandı
Son şampiyon Golden State Warriors ile Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Oklahoma City Thunder arasındaki maç, eski takım arkadaşları Kevin Durant ile Russell Westbrook'u karşı karşıya getirdi. Durant'in 34 sayı, 10 ribauntla sürüklediği misafir ekip Warriors, Thunderlı Westbrook'un 44 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performansına rağmen sahadan 111-107 galip ayrıldı. Warriors'ta Klay Thompson, Thunder'da da Paul George 20 sayı kaydetti.
Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 112-106
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 121-95
Miami Heat-Atlanta Hawks: 101-98
New York Knicks-Orlando Magic: 73-97
Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 120-114
Houston Rockets-Washington Wizards: 120-104
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 106-102
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 107-111
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 115-109
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 107-104
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 117-110
Phoenix Suns-Sacramento Kings: 97-94
Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 113-110
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