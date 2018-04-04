76ers, Ersan'ın 'double double'lıyla kazadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 121-95 yenen Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı. NBA'e 13 maçla devam edildi. Normal sezonun sonuna doğru formunu artıran Philadelphia 76ers, ağırladığı Brooklyn Nets'i 121-95 mağlup etti.



8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Ben Simmons 15 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve J.J. Redick 19 sayıyla öne çıktı. Ersan İlyasova 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı, Furkan Korkmaz ise 5 dakikada 5 sayı attı.Nets'te Spencer Dinwiddie 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Jahlil Okafor 15 sayı, 5 ribauntla oynadı.



Heat play-off bileti aldı

Miami Heat, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 101-98 yenerek Doğu Konferansı'nda play-off'lara katılmaya hak kazanan 7. takım oldu. Heat'te Gorand Dragic 22 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma, Hassan Whiteside da 18 sayı, 12 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı. Hawks'ta John Collins'in 19 sayı, 10 ribaunt, Tyler Dorsey'nin 18 sayı, 6 ribaunt ve Damion Lee'nin 16 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.



Warriors, Westbrook'un 44 sayına rağmen kazandı

Son şampiyon Golden State Warriors ile Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Oklahoma City Thunder arasındaki maç, eski takım arkadaşları Kevin Durant ile Russell Westbrook'u karşı karşıya getirdi. Durant'in 34 sayı, 10 ribauntla sürüklediği misafir ekip Warriors, Thunderlı Westbrook'un 44 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performansına rağmen sahadan 111-107 galip ayrıldı. Warriors'ta Klay Thompson, Thunder'da da Paul George 20 sayı kaydetti.



Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 112-106



Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 121-95



Miami Heat-Atlanta Hawks: 101-98



New York Knicks-Orlando Magic: 73-97



Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 120-114



Houston Rockets-Washington Wizards: 120-104



Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 106-102



Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 107-111



Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 115-109



Denver Nuggets-Indiana Pacers: 107-104



Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 117-110



Phoenix Suns-Sacramento Kings: 97-94



Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs: 113-110

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