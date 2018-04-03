Joel Embiid yeniden Rihanna'ya yazdı

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Joel Embiid, sol göz çukurundaki kemik kırığını düzeltmek için geçirdiği ameliyat sonrası, tekrar sosyal medyaya sardı ve daha önceden ilgi duyduğu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya karşı Twitter hesabından tekrar şansını denedi.

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Bu sezon ilk defa NBA All Star'a seçilen Embiid, Rihanna'ya attığı mesajda "Bebeğim yalnız mısın?" ifadelerini kullandı.

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Sol gözünden geçirdiği operasyon sonrası bu mesajı atan Embiid, daha önce Rihanna'ya yaptığı çıkma teklifinin henüz All Star olmadığı için reddedildiğini söylemişti.

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Rihanna'nın bu mesaja ne cevap vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

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