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Joel Embiid yeniden Rihanna'ya yazdı
2 saat önce
Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, geçmişten de ilgi duyduğu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya Twitter'dan yeniden aşk mesajı gönderdi.
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Aşk mesajı gönderdi
Joel Embiid, sol göz çukurundaki kemik kırığını düzeltmek için geçirdiği ameliyat sonrası, tekrar sosyal medyaya sardı ve daha önceden ilgi duyduğu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya karşı Twitter hesabından tekrar şansını denedi.
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Aşk mesajı gönderdi
Bu sezon ilk defa NBA All Star'a seçilen Embiid, Rihanna'ya attığı mesajda "Bebeğim yalnız mısın?" ifadelerini kullandı.
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Aşk mesajı gönderdi
Sol gözünden geçirdiği operasyon sonrası bu mesajı atan Embiid, daha önce Rihanna'ya yaptığı çıkma teklifinin henüz All Star olmadığı için reddedildiğini söylemişti.
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Aşk mesajı gönderdi
Rihanna'nın bu mesaja ne cevap vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu.