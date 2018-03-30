Ersan İlyasova'dan FETÖ'cü Enes Kanter paylaşımı!
30 Mart 2018 | 14:45
Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, FETÖ'ye bağlılığıyla bilinen Enes Kanter'e yaptığı blok sonrası paylaşımda bulundu. Ersan İlyasova büyük ses getiren blokla ilgili "Play-off motivasyonu, 8 galibiyet, kesin blok" mesajını yazdı.
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, New York Knicks'te forma giyen Enes Kanter'i yaptığı blokla adeta yere sermişti. Yıldız oyunca daha sonra kendi Instagram hesabından yaptığı blok videosunu paylaştı.
İlyasova'nın, "play-off motivasyonu, 8 galibiyet, kesin blok" etiketleriyle paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ersan İlyasova'nın paylaşımının altına takipçilerinden de yoğun destek mesajları geldi.
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