Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum olay oldu

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NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen çaylak Kyle Kuzma bu sezon gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiriyor.
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Kuzma bu kez gösterdiği performans ile değil, sosyal medyadan attığı mesaj ile gündeme geldi.
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Genç oyuncu, ünlü DJ ve model Chantel Jeffries'in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı.
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Chantel Jeffries, bowling oynadıktan sonra bir fotoğraf paylaştı.
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Bu fotoğrafın altına Kuzma, yorum yaptı ve "Bowl me" yazdı. Bu yorumun ardından binlerce takipçi Kuzma'yı etiketleyerek yorumlarda bulundu.
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Değişik bir mizaca sahip olan Kuzma'nın bu mesajda ne demek istediği anlaşılamadı.
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Chantel Jeffries'in Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.
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Jefrries'in bir dönem Justin Bieber ile beraber olduğu biliniyordu.
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Sosyal medyanın ve ünlü isimlerin yakından tanıdığı Jeffries'in bu yoruma ne tepki vereceği merakla bekleniyor.
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Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı
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Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı
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Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı
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Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı
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Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı
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Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı
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Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı
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Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı