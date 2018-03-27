Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum olay oldu

1 / 17 NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen çaylak Kyle Kuzma bu sezon gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiriyor.



2 / 17 Kuzma bu kez gösterdiği performans ile değil, sosyal medyadan attığı mesaj ile gündeme geldi.



3 / 17 Genç oyuncu, ünlü DJ ve model Chantel Jeffries'in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yaptı.



4 / 17 Chantel Jeffries, bowling oynadıktan sonra bir fotoğraf paylaştı.



5 / 17 Bu fotoğrafın altına Kuzma, yorum yaptı ve "Bowl me" yazdı. Bu yorumun ardından binlerce takipçi Kuzma'yı etiketleyerek yorumlarda bulundu.



6 / 17 Değişik bir mizaca sahip olan Kuzma'nın bu mesajda ne demek istediği anlaşılamadı.



7 / 17 Chantel Jeffries'in Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunuyor.



8 / 17 Jefrries'in bir dönem Justin Bieber ile beraber olduğu biliniyordu.



9 / 17 Sosyal medyanın ve ünlü isimlerin yakından tanıdığı Jeffries'in bu yoruma ne tepki vereceği merakla bekleniyor.



10 / 17 Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı



11 / 17 Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı



12 / 17 Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı



13 / 17 Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı



14 / 17 Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı



15 / 17 Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı



16 / 17 Kyle Kuzma'nın Chantel Jeffries'e yaptığı yorum sosyal medyayı salladı

