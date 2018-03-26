Warriors kan kaybediyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ın 110-91 yendiği Golden State Warriors, son 8 maçta 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.



NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Utah Jazz, sakatlıkları süren Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson ve Draymond Green'den yoksun sahaya çıkan Golden State Warriors'ı 110-91 mağlup etti.



Konuk ekip Jazz'da 21 sayı, 6 asist üreten Donovan Mitchell ve 17 sayı, 15 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert, galibiyetin mimarları oldu.



Son 8 karşılaşmasında 5. yenilgisini yaşayan son şampiyon Warriors'ta Quinn Cook 17 sayı, 8 asist, Andre Iguodala ise 12 sayıyla oynadı.



Pacers play-off'ları garantiledi

Ağırladığı Miami Heat'i, uzatmada 113-107 yenen Indiana Pacers; Toronto Raptors, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers ve Philadelphia 76ers'tan sonra Doğu Konferansı'nda play-off'lara giden 5. takım oldu.



Pacers'ı galibiyete, maçı 22 sayı, 9 ribaunt, 5 top çalma, 3 blokla tamamlayan Thaddeus Young, 23 sayı, 5 asistle oynayan Victor Oladipo ve 18 sayı, 8 ribauntla mücadele eden Bojan Bogdanovic taşıdı.



Heat'te Tyler Johnson'ın 19 sayı, James Johnson'ın da 15 sayı, 9 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.



Cavaliers'tan arka arkaya 5. galibiyet

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 121-114 yenerek peş peşe 5. maçını kazandı.



Cavaliers'ta LeBron James 37 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Kevin Love da 20 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza attı.



Nets cephesinde Joe Harris 30 sayı, 7 ribaunt ve DeMarre Carroll 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

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