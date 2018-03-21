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Kyle Korver'ın kardeşi öldü

21 Mart 2018 | 21:43

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ın ABD'li basketbolcusu Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk Korver, 27 yaşında yaşamını yitirdi.

Kyle Korver'ın kardeşi öldü

 

Cleveland Cavaliers Kulübü, yaptığı açıklamada, Kyle Korver'ın erkek kardeşi Kirk'ün yaşamını yitirmesi nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, aileye başsağlığı diledi.

ABD basınında Kirk Korver'ın, geçen hafta ciddi bir hastalık geçirmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Kirk Korver, Missouri-Kansas City Üniversitesi'nde basketbol oynamıştı.

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