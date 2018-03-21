Rockets, Trail Blazers'a 'dur' dedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers'ı 115-111 yenen Houston Rockets, rakibinin 13 maçlık galibiyet serisini noktaladı.N BA'e 7 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, Portland Trail Blazers deplasmanında 115-111 kazandı.



Üst üste 6. galibiyetini alan Rockets'ın all-star gardı James Harden 42 sayı, 7 asist, 6 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Chris Paul 22 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Eric Gordon ise 18 sayılık katkıda bulundu. 13 karşılaşma sonra kaybeden Trail Blazers'ta Jusuf Nurkic 21 sayı, 11 ribaunt, 4 blok, El-Faruk Aminu 22 sayı, 8 ribaunt ve Damian Lillard 20 sayı, 6 asistle mücadele etti.



Celtics, Morris'in üçlüğüyle kazandı

Boston Celtics, ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı, Marcus Morris'in bitime 1.2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 100 -99 mağlup etti. Celtics adına maçın kahramanı Morris, 21 sayı kaydetti. Jayson Tatum da 23 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Thunder'da Russell Westbrook 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Paul George ise 24 sayı, 13 ribaunt üretti.



Hawks'ı Schroder sürükledi

Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Atlanta Hawks, oyun kurucusu Dennis Schroder'in 41 sayı, 7 asist, 5 ribauntla yıldızlaştığı mücadelede, konuk olduğu Utah Jazz'ı 99-94 yendi. Schroder, 2009'un aralık ayında bunu başaran Joe Johnson'dan beri 40 sayı barajını geçen ilk Hawks oyuncusu oldu. Dewayne Dedmon ise 15 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Jazz'da Donovan Mitchell'ın 24 sayı, 6 ribaunt, Ricky Rubio'nun 23 sayı ve Rudy Gobert'in 15 sayı, 16 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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