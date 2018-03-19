Portland'dan üst üste 13. galibiyet

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son haftaların formda takımı Portland Trail Blazers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 122-109 yenerek üst üste 13 maç kazandı.



Trail Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 2 asist, Maurice Harkless ile CJ McCollum 21'er sayı, beşer ribaunt, Jusuf Nurkic de 17 sayı, 12 ribaunt, 4 blokla "double double"a imza attı.



Clippers'ta Lou Williams 30 sayı ve Montrezl Harrell 24 sayıyla mücadele etti.



Westbrook'tan 102. "triple double"



Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, takımının Toronto Raptors'ı 132-125 yendiği karşılaşmayı, 37 sayı, 14 asist ve 13 ribauntla tamamladı. Westbrook böylece üst üste beşinci, bu sezon 23'üncü, kariyerinde 102. defa "triple double" yaptı.



Thunder'da 25 sayı, 8 ribaunt, 4asistle oynayan Steve Adams ve 22 sayı, 5 ribaunt üreten Paul George, galibiyette önemli rol oynadı.



Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 24 sayı, 5 asist ve Kyle Lowry'nin 12 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.



Sonuçlar



Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 125-132



New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 108-89



Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 120-129



Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 109-122

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