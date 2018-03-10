Houston Rockets 17 maç sonra kaybetti

NBA'e 10 maçla devam edildi. İki konferans liderinin mücadelesinde, son 17 maçını kazanarak önemli bir başarıya imza atan batı ekibi Houston Rockets, deplasmanda doğu temsilcisi Toronto Raptors'a 108-105 kaybetti.



Galibiyet serisini 7 maça çıkaran Raptors'ta Kyle Lowry 30 sayı ve 6 asist, DeMar DeRozan 23 sayı ve 7 ribaunt, Jonas Valanciunas ise 14 sayı ve 10 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.



Mağlubiyete rağmen konferansında liderliğini koruyan Rockets'ta all-star James Harden'ın 40 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Chris Paul ve Eric Gordon 14'er sayı, Clint Capela ise 13 sayı ve 13 ribaunt ile mücadele etti.



Pelicans'ın da serisi bozuldu

Washington Wizards'a 116-97 yenilen New Orleans Pelicans'ın ise 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bu sezon 38'inci kez kazanan Wizards'ta Otto Porter Jr. 19 sayı ve 7 ribaunt, Markieff Morris 17 sayı ve 6 ribaunt, Bradley Beal 16 sayı ve 7 asist, Mike Scott ise 14 sayı ile oynadı. Sezonun 27'nci mağlubiyetini alan Pelicans'ta Darius Miller 20 sayı, Cheick Diallo 14 sayı ve 9 ribaunt, Rajon Rondo ise 11 sayı ve 4 asist üretti.

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