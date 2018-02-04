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Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'a fark attı

04 Şubat 2018 | 11:59

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'ı 120-88 yendi.

Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'a fark attı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Şampiyonluğun favorileri arasındaki  Cleveland Cavaliers ile Houston Rockets'ın mücadelesini, 120-88'lik skorla  Rockets kazandı. Misafir Rockets'ı galibiyete, 22 sayı, 11 asist,  8 ribauntla oynayan  Chris Paul, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Ryan Anderson ve maçı 16 sayı, 9 asist, 6  ribauntla tamamlayan James Harden taşıdı.
 
Cavaliers'ta LeBron James 11 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, J.R. Smith ve  Isaiah Thomas 12'şer sayı kaydetti. Cedi Osman ise 4 sayı ve 3 ribaunt üretti.
 
Drummond'dan etkileyici performans
Detroit Pistons'ın all-star pivotu Andre Drummond, takımının Miami  Heat'i 111-107 yendiği karşılaşmada, 23 sayı, 20 ribaunt, 4 top çalma ve 4 blokla  oynadı. Ev sahibi Pistons'ta 25 sayı, 7 asistle mücadele eden Ish Smith ve 16  sayı, 9 ribaunt, 7 asist üreten Blake Griffin, galibiyette önemli rol aldı. Heat'te Goran Dragic'in 33 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Josh  Richardson ve Kelly Olynyk 19'ar, James Johnson da 18 sayı attı.
 
Nuggets, şampiyonu yendi
Denver Nuggets, ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors'ı  115-108 mağlup etti. Nuggets'ta Will Barton 25 sayı, 5 ribaunt, Nikola Jokic 19 sayı, 9  ribaunt, 5 asist, Gary Harris 16 sayı, 6 ribaunt ve Trey Lyles 15 sayı, 10  ribaunt üretti. Warriors'ta Kevin Durant'in 31 sayı, 7 asist, 6 ribaunt ve Stephen  Curry'nin 24 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. NBA'e 6 maçla devam edilecek.
 
SONUÇLAR
Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 113-103
Detroit Pistons-Miami Heat: 111-107
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 100-92
Orlando Magic-Washington Wizards: 98-115
Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 88-120
Denver Nuggets-Golden State Warriors: 115-108
Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 118-107
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 111-120
Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 99-106

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