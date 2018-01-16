Cedi Osman'dan Lebron James itirafı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, FIBA'ya verdiği röportajda, milli takımın öneminden, NBA'deki ilk yılı ve LeBron James ile oynamaya kadar birçok konuya değindi.



NBA takvimi nedeniyle 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Eleme maçlarından uzak kaldığını söyleyen Cedi Osman, "Milli takım forması giymek büyük bir gurur ve onur. Türk Milli Takımı'nın formasını giymek beni gerçekten çok mutlu ediyor. O formayı sırtıma geçirdiğiniz zaman, milyonlarca insanın arkanızda olduğunu hissetmek, size hem büyük bir sorumluluk veriyor hem de büyük bir heyecan yaşatıyor. Sakatlık, hastalık olmadığı müddetçe ben her zaman milli formayı giymek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.



Amerika'da yaşamıyla ilgili uyum sürecini çabuk atlattığını belirten 22 yaşındaki basketbolcu, "Hem takım arkadaşlarım hem de taraftarla sağladığım iletişim bu sürecin olumlu geçmesini sağladı. NBA çok farklı dünya. Saha içi kadar saha dışında da sürekli bir aksiyon içerisindesiniz. Esasında bu hareketlilik sayesinde takım arkadaşlarımla farklı sosyal etkinliklerde sürekli bir araya geliyoruz. Benim gibi ilk senesini geçiren oyuncular için bu ortamlar hem Amerikan yaşantısını görmek hem de arkadaşlarım ile saha dışında daha fazla diyaloğa girip birbirimizi tanımak açısından çok yararlı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.



"LeBron James ilk günden beri bana destek oluyor"

Cleveland Cavaliers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James ile aynı takımda oynamanın büyük bir şans olduğunu ifade eden Cedi Osman, "Kendisi ilk günden beri bana destek oluyor. Ondan öğreneceğim çok şey var. Dünyanın en iyisi olmasına rağmen hala çok çalışması, antrenmanlara ilk gelen ve son çıkan basketbolcu olması, tüm takım arkadaşlarıma mükemmel bir örnek olmasını sağlıyor" açıklamasını yaptı.

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