Toronto Raptors 133 - 99 Cleveland Cavaliers

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Toronto Raptors, Air Canada Centre'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 133-99 yenerek sezonun 29'uncu galibiyetine imza attı.



Raptors'ta Fred VanVleet 22 sayı ile takımının en skoreri olurken, Jonas Valanciunas 15 sayı ve 18 ribaunt, Jakob Poeltl 12 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı. CJ Miles ve Pascal Siakam 16'şar sayı, DeMar DeRozan 13 sayı ve 8 asist üretti.



Sezonun 15'inci mağlubiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 26, Jeff Green 13, Jae Crowder 11 sayı, Kevin Love 10 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı. Milli oyuncu Cedi Osman ise 15 dakika süre aldığı maçı 5 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.



Celtics sonradan açıldı



İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan karşılaşmada Boston Celtics, özellikle ikinci yarıdaki skorer oyununun yardımıyla Philadelphia 76ers'ı 114-103 mağlup etti.



Sezonun 34'üncü galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 21 sayı, Kyrie Irving 20 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Marcus Morris 19 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 16 sayılık performans sergiledi.



Sixers'ın 20'nci mağlubiyetini aldığı karşılaşmada JJ Redick 22 sayı ve 7 ribaunt, Joel Embiid 15 sayı ve 10 ribaunt, Ben Simmons 16, Dario Saric 14 sayı attı.



NBA'e 9 maçla devam edilecek.



Sonuçlar



Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 103-114



Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 133-99



Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 115-121



Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 93-81

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