NBA'de Serge Ibaka ile James Johnson kavga etti

Doğu Konferansı'nda son günlerin formda ekipleri Toronto Raptors ile Miami Heat arasındaki mücadele, son saniyeye kadar çekişmeli geçti. Misafir Heat, Wayne Ellington'ın bitime 0.3 saniye kala attığı turnikeyle sahadan 90-89 galip ayrıldı. Heat üst üste 5. galibiyetini alırken, Raptors 5 maç sonra kaybetti.



Karşılaşmaya damga vuran olay Serge Ibaka ile James Johnson arasındaki kavga oldu. Toronto hücumu sırasında topsuz alanda iki oyuncu arasında yumruklu kavga yaşandı. Araya giren diğer oyuncular ve hakemler sayesinde ikibi birbirinden ayrıldı.



Son saniyeye kadar çekişmeli geçen maçta Goran Dragic 24 sayı, 12 ribaunt, Bam Adebayo 16 sayı, 15 ribaunt, 5 blok, Hasan Whiteside da 13 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza attı. Maçın kahramanı Ellington ise 15 sayı kaydetti. Raptors cephesinde DeMar DeRozan 25 sayı, 6 asist, Delon Wright 13 sayı, 7 ribaunt ve Serge Ibaka 11 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

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