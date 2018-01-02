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Houston Rockets'a kötü haber var

02 Ocak 2018 | 10:50

Los Angeles Lakers maçında sakatlanan Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Harden, sahalardan en az iki hafta uzak kalacak.

Houston Rockets'a kötü haber var

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston  Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, dizindeki sakatlık nedeniyle en az iki  hafta forma giyemeyecek.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, Los Angeles Lakers ile dün yapılan  karşılaşma sırasında sakatlanan 28 yaşındaki Harden'ın dizinde ikinci dereceden  yırtık tespit edildiği ve en az iki hafta dinlendirileceği belirtildi.
 
Bu sezon 32,3 sayı ortalamasıyla ligin en skorer ismi konumundaki  Harden, kariyerindeki en formda sezonlarından birini geçiriyor.
 
En çok asist yapan oyuncular listesinde de 9,1 ortalamasıyla üçüncü  sırada yer alan Harden'ın takımı Houston Rockets, 26 galibiyet ve 9 mağlubiyetle  Batı Konferansı'nda Golden State Warriors'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

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