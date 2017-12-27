Mavericks, Raptors'ın serisini bitirdi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son sırada bulunan Mavericks, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Raptors'ı 98-93 mağlup etti. American Airlines Center'da oynanan karşılaşmada sezonun 10. galibiyetini alan Mavericks adına JJ Barea 20, Dirk Nowitzki 18, Harrison Barnes 16 sayı attı. Altı maç sonra kaybederek 9. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Kyle Lowry 23, Jonas Valanciunas 17, Serge Ibaka 11 sayı üretti.



Spurs, Nets'i geçti

Batı Konferansı'nda zirve yarışı içinde bulunan San Antonio Spurs, AT&T Center'da ağırladığı Brooklyn Nets'i 109-97'lik skorla geçti. Son 6 maçının 5'ini kazanan ve 24. galibiyetini elde eden Spurs'te Kawhi Leonard 21, LaMarcus Aldridge 20, Pau Gasol 15 sayı buldu. Sezonun 21. yenilgisini yaşayan Nets'te Caris LeVert 18, Allen Crabbe 15, Rondae Hollis-Jefferson 13 sayıyla oynadı. NBA'e 10 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 98-93

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 107-83

Miami Heat-Orlando Magic: 107-89

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 106-115

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 109-97

Denver Nuggets-Utah Jazz: 107-83

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 99-97

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 122-95

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