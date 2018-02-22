A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç deplasmanında

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın İsveç'le karşılaşacak. Başkent Stockholm'deki Hovet Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. Gruptaki ilk 2 maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup eden milliler lider durumda yer alırken, son sıradaki İsveç'in ise galibiyeti bulunmuyor.

PAYLAŞ